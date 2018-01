NEW YORK – Neil Diamond si ritira dalle scene: il cantautore statunitense ha annunciato oggi, 23 gennaio, la cancellazione immediata della sua tournée perché gli è stato appena diagnosticato il morbo di Parkinson.

Su consiglio del suo medico, l’artista di Brooklyn che festeggerà mercoledì i 77 anni, ha deciso di scendere dal palcoscenico. Sono stati cancellati i suoi concerti di marzo in Australia e in Nuova Zelanda, dove avrebbe dovuto celebrare i 50 anni di carriera.

In un comunicato, Diamond fa sapere però di essere determinato a “restare ancora a lungo attivo nella scrittura e la registrazione di altri progetti”.

“È con grande pudore e delusione che annuncio il mio ritiro dalle tournée e dai concerti. Sono stato enormemente onorato di presentare i miei spettacoli al pubblico negli ultimi 50 anni”, ha scritto l’artista, scusandosi con i suoi fan. Diamond ha già fatto 55 date del tour del cinquantenario.

Neil Diamond ha iniziato la sua carriera come compositore al fianco del gruppo “The Monkees”, emergendo alla fine degli anni ’60 sulla scena folk. Il suo nome è nella Rock and Roll Hall of Fame e domenica prossima sarà insignito del Grammy alla carriera.