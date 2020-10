Nina Zilli ha il coronavirus, la cantante ha voluto condividere la sua malattia con i fan.

In una serie di storie pubblicate su Instagram, la Zilli ha ricostruito le fasi del suo contagio. Le sue dichiarazioni sono riportate da Leggo.

«Ho il Covid, negli ultimi 5 giorni due tamponi negativi, un sierologico negativo e dopo un’ora mi è venuta la febbre – scrive la Zilli – Credo che questi esametti siano un po’ ballerini.

Ma come facciamo ad essere sicuri se anche chi come me si tamponava ogni 5 secondi risultava sempre negativo? Ho sempre pagato di tasca mia questi esami, raddoppiandoli pure quando andavo ospite in tv. Lo facevo chiaramente per proteggere la mia famiglia prima di me, sappiate che non ha funzionato».

«Molto probabilmente l’ho preso ad una cena. Tutto il ristorante era senza mascherina, perché quando si mangia…

Ecco – scrive ancora Nina – Vi consiglio di non andare al ristorante, di non stare più in luoghi chiusi affollati.

Io mi sono quarantenata, ma vi consiglio di dismettere la vita sociale questa e la prossima settimana. Ho fatto di tutto per non prenderlo, ve lo giuro. Eppure va oltre il nostro controllo».