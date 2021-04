Nina Zilli, età, altezza, fidanzato Danti, figli, Instagram, ex fidanzati, vero nome, Covid, vita privata e biografia

Chi è Nina Zilli: età, altezza, fidanzato, figli, Instagram, ex fidanzati, vero nome, Covid, vita privata, biografia e carriera della cantante italiana. Oltre ad essere una delle voci più apprezzate del panorama musicale contemporaneo, Nina ha avuto anche storie con colleghi, tanto che attualmente è fidanzata con un cantante.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, vero nome e biografia di Nina Zilli

Nina Zilli è nata a Piacenza il 2 febbraio 1980. Allo stato attuale ha dunque 41 anni. Il suo segno zodiacale è Acquario. Il suo vero nome è Maria Chiara Fraschetta. La sua altezza dichiarata è di 1,70 metri e il peso forma è di circa 50 chili.

Suo padre è di Bobbio mentre sua madre è di Piacenza. Trascorre l’infanzia a Gossolengo (sempre in provincia di Piacenza). A tredici anni comincia a esibirsi come cantante. Studia al conservatorio canto lirico e tra i 10 e 15 anni vive a Killala (Irlanda). Lì è ospite in una famiglia per imparare l’inglese in una scuola internazionale. E’ praticamente bilingue.

Si diploma al liceo scientifico Lorenzo Respighi di Piacenza. Poi vive per due anni negli Stati Uniti, a Chicago e a New York. In seguito si laurea in Relazioni Pubbliche presso l’Università IULM di Milano. Debutta in televisione come veejay di MTV e poi nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Red Ronnie dell’ultima edizione di Roxy Bar.

Il fidanzato Danti, no figli, gli ex fidanzati, Instagram: vita privata di Nina Zilli

Nina Zilli è fidanzata dal 2019 con Daniele Lazzarin, in arte Danti. I due si sono conosciuti durante la collaborazione del brano Tu e d’Io. La coppia non ha figli.

In passato Nina è stata fidanzata con il musicista e trombettista Riccardo Gibertini. Poi ha avuto una storia con Giovanni Pellino, molto più noto col nome d’arte di Neffa. Nel 2017 è stata fidanzata con Stefano Mancinelli, giocatore di pallacanestro. Poi è stata la volta di Omar Hassan, pittore e pugile. E’ lui l’ultimo fidanzato di cui si hanno notizie prima di Danti.

Nina Zilli ha un profilo ufficiale su Instagram, su cui posta soprattutto foto legate alla sua vita professionale.

Nina Zilli e il Covid

Nel novembre 2020 Nina Zilli ha reso noto di essere positiva al Covid. “Ho il Covid, negli ultimi 5 giorni due tamponi negativi, un sierologico negativo e dopo un’ora mi è venuta la febbre. Credo che questi esametti siano un po’ ballerini.

Ma come facciamo ad essere sicuri se anche chi come me si tamponava ogni 5 secondi risultava sempre negativo? Ho sempre pagato di tasca mia questi esami, raddoppiandoli pure quando andavo ospite in tv. Lo facevo chiaramente per proteggere la mia famiglia prima di me, sappiate che non ha funzionato.

Molto probabilmente l’ho preso ad una cena. Tutto il ristorante era senza mascherina, perché quando si mangia…Ecco. Vi consiglio di non andare al ristorante, di non stare più in luoghi chiusi affollati”.