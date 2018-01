ROMA – Nirvana, rispuntano 4 demo inediti regalati da Kurt Cobain, tra cui la prima session assoluta. Sono riemersi, dal fondo di una scatola di metallo, 4 demo registrati su nastro che Kurt Cobain aveva regalato a John Purkey, un musicista suo amico di Washington. Si tratta di materiale molto raro, la prima cassetta contiene il lavoro fatto durante la prima assoluta sessione di registrazione dei Nirvana, ai Reciprocal Studios di Seattle nel 1988.

L’amico di Cobain ha deciso di condividere il materiale su Youtube. Oltre alla prima prova in studio in assoluto (alla batteria c’era il batterista dei Melvin, Dale Crover), ci sono brani che sarebbero confluiti in Bleach (il primo album per la SubPop), nella quarta ci sono i demo per Nevermind, l’album che li consacrò icone mondiali del grunge, con la traccia Immodium che sarebbe poi stata rinominata Breed.