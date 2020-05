LONDRA – Noel Gallagher, ex Oasis, è tornato a parlare del suo passato turbolento in un’intervista per il podcast di Matt Morgan ‘Funny How?’.

L’ex membro della famosa band inglese, ha raccontato della sua dipendenza da cocaina.

Quattro anni di sniffate quotidiane, che gli causavano sempre più spesso attacchi di panico notturni.

Da lì la decisione di chiudere per sempre quella parentesi trasferendosi prima in Thailandia e poi nella campagna inglese, lontano dal giro delle tentazioni e delle vecchie frequentazioni.

Il cantautore ha confessato che a fine anni Novanta era completamente immerso nella dipendenza da cocaina, che sniffava ogni sera procurandosi tra gli altri effetti collaterali “terribili attacchi di panico” che lo “paralizzavano”.

Una volta finì anche all’ospedale.

La decisione di chiudere con la cocaina arrivò il 5 giugno del 1998, davanti ad una amichevole pre-Mondiale della Germania contro il Lussemburgo.

“Mangiando dei noodles” si rese conto, come lui stesso ha raccontato, di essere circondato da personaggi che per la maggioranza non conosceva, uniti da un unico denominatore comune, assumere qualsiasi tipo di droga.

Quel giorno decise che avrebbe chiuso con le droghe e per farlo di isolò in Thailandia, con Meg Matthews, allora sua moglie.

Una volta tornato a Londra, andò a vivere in campagna, senza telefono per non avere tentazioni. (fonte CORRIERE.IT)