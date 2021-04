Chi è Noemi: vero nome, peso, come è dimagrita, dieta, marito, età, altezza, Instagram, Sanremo, vita privata della cantante. Che, come molti avranno notato, è dimagrita molto. Si è potuto vedere durante la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, vero nome e biografia di Noemi

Noemi è nata a Roma il 25 gennaio 1982. Allo stato attuale ha dunque 39 anni. E’ del segno zodiacale dell’Acquario. La sua altezza dichiarata è di 1,66 metri. Il suo peso è di 57 chili. Lo ha detto lei stessa, con un pizzico di vanto, dopo aver fatto una mega dieta che l’ha portata a perdere molti chili.

Il suo vero nome è Veronica Scopelliti. Il cognome tradisce le origini calabresi. Infatti la sua famiglia è originaria di Reggio Calabria. Nel 1983, a 19 mesi fa le sue prime apparizioni televisive, comparendo in uno spot della Pampers. Fin da piccola scopre la passione per la musica incoraggiata dal padre, ex chitarrista di un gruppo che ha partecipato anche al Festival di Castrocaro nel 1971.

A 7 anni inizia lo studio del pianoforte e a 11 quello della chitarra. In questo periodo comincia anche a scrivere e musicare pezzi propri. In seguito si iscrive alla SIAE. Conseguita la maturità al liceo classico nel 2001 con il massimo dei voti presso il Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, si iscrive al corso di laurea del DAMS della facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre, laureandosi nel 2004 col massimo dei vot. Successivamente prosegue gli studi sulla storia del cinema e della TV iscrivendosi a un corso di laurea magistrale presso la stessa facoltà, dove si laurea nel 2006, in regia televisiva e cinematografica.

Marito Gabriele Greco, figli, Instagram e perché nome d’arte Noemi: la vita privata di Noemi

Durante il periodo universitario Noemi ha le prime esperienze come sceneggiatrice e come regista, infatti scrive alcuni cortometraggi e si occupa del canale televisivo Nessuno TV e come cantante, scegliendo come nome d’arte Noemi, nome che avrebbe voluto darle sua madre alla nascita.

Noemi è sposata con Gabriele Greco: il matrimonio è stato celebrato nel luglio 2018. In realtà la storia con il suo attuale marito è cominciata nel 2008. Gabriele faceva parte della band di Noemi come bassista e contrabbassista. Al momento i due non hanno figli.

Noemi ha un profilo ufficiale su Instagram. Sui social network posta tantissime foto della sua vita privata, oltre che momenti legati al suo lavoro.

Dieta e metodo Tabata: come è dimagrita Noemi?

Noemi ha perso ben 15 chili e la sua metamorfosi fisica è ben evidente. E’ stata lei stessa a dire di aver seguito una dieta abbinata al metodo Tabata.

Definizione di Metodo Tabata in maniera rudimentale. Un allenamento ad alta intensità e a intervalli che alterna 20 secondi di sforzo massimo a 10 secondi di riposo.

La cosa fondamentale è ripetere un esercizio al massimo della potenza. Ripeterlo per un tempo prestabilito e poi fare una pausa. Convenzionalmente il metodo base prevede 10 secondi di esercizio + 10 secondi di pausa. Ma, volendo, si può trasformare in 15 + 10, 30 + 10, 20 + 5 e via discorrendo. Fatevi consigliare da un personal trainer o da qualcuno che possa valutare la migliore pausa per voi.

La ripetizione avviene per 8 volte. Il termine giusto è 8 round. L’importante è calcolare i tempi, perché la durata totale del percorso si aggira intorno ai 4 minuti. Il metodo Tabata non solo fa dimagrire, ma pare sia indicato anche per migliorare la resistenza fisica, visto che accelera il metabolismo.

Quanti Festival di Sanremo ha fatto Noemi? Carriera e canzoni

Noemi ha partecipato a sei Festival di Sanremo: nel 2010 con Per tutta la vita, vincitore di un Sanremo Hit Award, nel 2012 con Sono solo parole, classificandosi al terzo posto, nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, che le hanno fruttato un Telegatto di Sanremo Social, nel 2016 con il brano La borsa di una donna, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi e nel 2021 con Glicine.

