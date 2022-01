O forse sei tu, il testo della canzone di Elisa del Festival di Sanremo 2022

O forse sei tu: questo il titolo della canzone che Elisa porterà sul palco del Festival di Sanremo. Elisa Toffoli tornerà sul palco del teatro Ariston a più di vent’anni dalla vittoria del 2001 con Luce.

Chi è Elisa

Elisa Toffoli, conosciuta semplicemente come Elisa, è nata a Trieste il 19 dicembre del 1977. Ha 43 anni. Sin da giovane si dedica alla musica, oltre che alla danza, alla pittura e alla recitazione. All’età di undici anni scrive i suoi primi testi e compone melodie e a tredici anni, alternando il lavoro di sciampista nel negozio di parrucchiera della madre, comincia a esibirsi come corista, cantante e musicista in vari gruppi locali. A sedici anni incontra a un provino Caterina Caselli che impressionata dalla sua voce e dai suoi testi, un anno dopo le concede la possibilità di firmare il suo primo contratto discografico con la Sugar Music.

O forse sei tu, il testo della canzone di Elisa

Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora

O forse è solamente il cielo

Quando si colora un po’ di più

O forse sei tu

O forse sei tu

Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo

Per immaginare il mare blu

E niente di più

E niente di più

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti un po’ ridere

E io sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sarà che tra tutto il casino sembra primavera

Sarà che la vertigine non mi fa più paura

E guardo giù

O forse sei tu

O forse sei tu

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Una scusa per farti sorridere

Sì che sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Mille volte

Ti ho cercato

Ti ho pensato

Un po’ più forte

Nella notte

Ancora

Mille volte

Quella musica risuona in ogni parte

Nella notte

Forse sei tu

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farmi un po’ ridere

Forse sei tu

Quell’istante che mi porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sempre

Quella stupida voglia di vivere