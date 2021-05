‘O Zulù dei 99 Posse: “Pesavo 130 chili, avevo scelto l’autodistruzione con le droghe”

‘O Zulù dei 99 Posse si racconta in una intervista al Corriere della Sera in occasione dei trent’anni di carriera della famosa band. La voce del leader ’O Zulù, all’anagrafe Luca Persico. leader del gruppo musicale, formatosi nel 1991, è in uscita col nuovo brano Comanda la gang e racconta gli esordi: “La nostra rivoluzione è accaduta tra l’89 e il 95, con gli sconquassi che ha comportato la caduta del muro”.

‘O Zulù e la dipendenza dalle droghe

“Cinque o sei anni fa pesavo 130 chili, ne ho persi più di 40 – racconta -. Mi alimento con più saggezza, faccio un po’ di corsa quando posso. Ho messo in ordine un po’ di cose per avere uno stile di vita migliore”. Poi a proposito delle dipendenze: “È una cosa passata, tanto che ho smesso di contare gli anni. Mia moglie Stefania è stata il motore. Io non ci ero cascato: avevo scelto l’autodistruzione e l’avevo scelta anche con una certa lucidità. Lei mi ha dato il bisogno di scegliere l’opposto”.

‘O Zulù, la musica e il proibizionismo

A chi chiede se l’esperienza personale abbia cambiato il suo approccio anti-proibizionista, ‘O Zulù risponde: “No, anzi si è rafforzato. Non ho mai detto che quello delle droghe sia un finto problema, ma il proibizionismo non lo risolve, anzi lo aggrava. Va risolto in altra maniera. Altrimenti si danno solo soldi ai narcos. Sono molto soddisfatto del cinquantenne che sono. Quando avevo 20 anni arrivare ai 50 mi pareva fantascienza”.