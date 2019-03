MILANO – Ancora un lutto per Louis Tomlinson, degli One Direction: la sorella Felicité è morta per un attacco cardiaco. Aveva 18 anni.

La giovane è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Londra, riferisce TMZ. A nulla sono serviti i soccorsi: i sanitari arrivati sul posto in ambulanza non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo le fonti sentite da TMZ, Felicité non aveva mai avuto sintomi che facessero presagire una simile fine, né aveva una anamnesi che indicasse problemi al cuore. Lo scorso gennaio aveva pubblicato sui social un post in cui diceva di aver smesso di bere e fumare, e sono molte le immagini che la ritraggono mentre fa sport.

La ragazza era una fashion designer con oltre 1 milione di follower su Instagram. Lei e il fratello erano molto legati e si vedevano spesso quando lui era a Londra.

Per Louis Tomlison si tratta del secondo lutto in pochi anni: nel dicembre del 2016 la madre del cantante morì di cancro a soli 43 anni. Di recente è uscita la canzone “Two of Us” proprio dedicata alla madre.

