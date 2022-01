Ora e qui, il testo della canzone di Yuman del Festival di Sanremo 2022

Si chiama Ora e qui la canzone che Yuman porterà sul palco del Festival di Sanremo. Nato a Roma nel 1995 da madre italiana e padre di Capoverde, il vero nome di Yuman è Yuri Santos Tavares Carloia. Yuman nasce dall’unione di Yuri con Human. Yuman insieme a Tananai e Matteo Romano è uno dei tre giovani che si è conquistato il palco dell’Ariston dopo aver vinto Sanremo Giovani.

Le parole di Yuman

“Crederci è importante, ma non è mai detto… – racconta Yuman -. Si sa, non basta la canzone, non basta la voce, serve quel qualcosa in più che non si può descrivere a parole. O forse sì, serve tanto cuore, e un po’ di sicurezza perché non è un caso se siamo arrivati fin lì. Il mondo della musica è difficile, se arrivano in pochi è perché non mollano, a prescindere da quanto ci mettono”.

Ora e qui, il testo della canzone di Yuman

C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa

Senza mappe, scorciatoie, o un’area di sosta

A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare

Ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosseun istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è solo l’inizio del viaggio: mi piace,

Vieni con me.

Quante liste impolverate dai miei prima o poi

Notti appese a uno schermo, a fare le sei… le sei!

A vivere in un film che so a memoria, rinchiuso in un finale sempre uguale

Ma poi mi hai detto: guarda là fuori, lo so che hai paura,

Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare e.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

Ehi, ehi…

Partiamo anche adesso, dai!

Hai tenuto insieme il mio mondo, combattuto per due, vedrai.

Ora tocca a me, dimostrarti che

Voglio dire noi

Voglio dirlo più forte

Ancora più forte

Ancora una volta, sì.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.