Orietta Berti chi è: età, marito, figli, vita privata, canzoni, Sanremo 2021

A Oggi è un altro giorno, in collegamento da Sanremo, oggi, giovedì 4 marzo, come ospite ci sarà Orietta Berti.

Orietta Berti, 29 anni dopo l’ultima partecipazione a Sanremo, quando andò in gara con Giorgio Faletti (“il festival più bello e più spensierati tra quelli che ho vissuto. E Giorgio se ne è andato troppo presto”), è sbarcata a Sanremo per la dodicesima volta in Riviera, con il brano Quando ti sei innamorato, scritto da Francesco Boccia, Ciro Esposito, Enzo Campagnoli e Marco Rettani, e la sua scorta di peperoncini rossi per schiarire la voce.

Orietta Berti chi è: la carriera e le canzoni più famose della cantante

Ripercorrere, per intero, la vita e la carriera di Orietta Berti è davvero difficile. Nata a Cavriago, Reggio Emilia, il 1 giugno del 1943, Orietta Berti è sposata dal 14 marzo 1967 con Osvaldo Paterlini, di qualche anno più anziano. La coppia ha due figli: Omar (1975) e Otis (1980). Otis è sposato e ha una figlia di nome Olivia.

Orietta comincia a cantare, spronata dal padre appassionato di musica lirica, fin da giovanissima.

Nel 1961 partecipa alla sua prima manifestazione canora ufficiale: il concorso Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia, con la canzone Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Con questo concorso conosce Giorgio Calabrese, all’epoca direttore artistico della Karim, che le propone un contratto discografico e così inizia la carriera di successo della cantante.

Tra le canzoni più famose di Orietta Berti ricordiamo Fin che la barca va, Quando l’amore diventa poesia, Io ti darò di più, Ancora un po’ con sentimento, Città verde, Tu sei quello, Occhi rossi, Ritorna amore, Io, tu e le rose, Eppure ti amo… Ma l’elenco sarebbe davvero lungo infinito.

Orietta Berti chi è, la nuova canzone di Sanremo: Quando ti sei innamorato

Quest’anno, a Sanremo, Orietta Berti poterà la canzone Quando ti sei innamorato.

“La canzone è molto difficile da cantare, in alcuni punti sembra estratta da un’opera sinfonica. Racconta un incontro che diventa passione, una passione che dura tutta la vita”. Come quella che Orietta ha vissuto con l’inseparabile marito Osvaldo (“che non sarà a Sanremo, perché ancora non si è ripreso completamento dal covid”), “e come quella in cui molti possono riconoscersi”.