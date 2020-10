Ornella Vanoni positiva al Coronavirus: la cantante ha dato l’annuncio con un post sui social.

Ornella Vanoni ha annunciato sui social network di essere positiva al Coronavirus. “Mi ha presa! Sto bene”, si legge sul post.

Ornella Vanoni ha il coronavirus: il post per annunciarlo

L’artista milanese, 86 anni, rassicura i fan postando, insieme al commento, una foto in cui appare con la testa fra le lenzuola e le coperte tirate su a nascondere il viso fra i cuscini.

L’appello di marzo

A marzo la Vanoni aveva lanciato un appello disperato contro non rispettava le regole nonostante l’emergenza. “Ho un’età in cui è giusto che non esca perché sono a rischio. Ma non lo faccio solo per me, lo faccio per rispetto a tutti gli altri, che possono essere contagiati. Non lo sono, perché sono a casa da 2 settimane, però rispetto le regole”.

Poi le parole per i sanitari: “Penso a quei guerrieri che lavorano come soldati, perché siamo in guerra. Dovete stare a casa, anche se è bel tempo. Devono uscire solo quelli che devono andare al supermercato, quelli che devono lavorare e hanno degli obblighi per mantenere viva la città. Gli altri devono stare a casa. Io sono rimasta a Milano, invece di andare via, per stare vicino ai miei, alle persone che amo, invece non posso vedere nessuno”.

“Dovete stare a casa, altrimenti questo virus non finirà mai se facciamo gli spiritosi. Allora staremo a casa per un anno. Non dovete uscire, non dovete correre. Io sono al terzo piano e vado fino al quinto, vi assicuro che è come correre. Vi scongiuro, state a casa. Mi viene da piangere. Vedo gente per strada, a Milano, a Roma, a Napoli, che stanno al sole. Ma siete matti? Ma vi rendete conto cosa succede in questo paese se andiamo avanti così? Siamo rovinati. Dobbiamo essere severi con noi stessi. Vi scongiuro!”. (Fonti: AdnKronos e Twitter)