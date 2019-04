ROMA – Ozzy Osbourne sta male e tutti i concerti previsti per il 2019 sono stati annullati. Il cantante si stava riprendendo da una brutta polmonite, quando è caduto nella sua casa di Los Angeles e ha aggravato le sue condizioni di salute.

L’annuncio della cancellazione del tour che parla dell’aggravamento di Ozzy è arrivato dal suo account Twitter ufficiale. Nel messaggio si legge: “Ozzy rinvierà tutte le date del suo tour a causa di un incidente avvenuto durante la sua convalescenza a seguito della polmonite. Ozzy è caduto nella sua casa di Los Angeles aggravando alcune ferite di alcuni anni fa (dal suo incidente sull’ATV del 2003), richiedendo la necessità di un intervento chirurgico. I concerti saranno riprogrammati a partire da febbraio 2020”.

L’ex cantante dei Black Sabbath ha commentato in una nota ufficiale la notizia dell’annullamento e rassicurato i suoi fan: “Non posso credere di dover posticipare altre date. Le parole non possono esprimere quanto sia frustrato, arrabbiato e depresso per non essere in grado di tornare in tour ora. Sono grato dell’amore e del supporto che sto ricevendo dalla mia famiglia, dalla mia band, dagli amici e dai fan, è davvero quello che mi sta tenendo su. Sappiate solo che sto ogni giorno meglio. Mi riprenderò del tutto. Finirò il mio tour. Tornerò!”.