ROMA – Paul McCartney scriverà le canzoni del musical “La vita è meravigliosa”, versione teatrale del film diretto nel 1946 da Frank Capra, protagonista James Stewart, considerato uno dei film più ispiratori, popolari e amati del cinema americano, la cui visione è divenuta tradizionale durante il periodo natalizio. Il titolo originale del film è “It’s a Wonderful Life” è probabilmente il capolavoro del regista italiano naturalizzato statunitense e per chi non l’avesse ancora visto, probabilmente pochi spettatori, la trama ruota intorno al tentativo di suicidio di un uomo d’affari, George Bailey, alla vigilia di Natale.

Nonostante abbia fatto solo del bene agli altri, Bailey è convinto che la sua vita sia un fallimento. Sta per buttarsi giù da un ponte quando appare il suo angelo custode, Clarence Odbody, e gli mostra quanto sarebbe stata peggiore la vita della sua famiglia e dei suoi amici se non fosse nato. George recupera l’amore per la vita e a Clarence poiché ha compiuto una buona azione spuntano le ali. Nella scena culminante del film, George scoprirà la solidarietà degli amici, dei parenti e dei concittadini che portano denaro per salvarlo dalla bancarotta, facendogli il più bel regalo di Natale che potesse sperare.

Il musical, atteso per la fine del 2020, sarà prodotto da Bill Kenwright e oltre alle canzoni di Paul McCartney, c’è la sceneggiatura di Lee Hall, famoso per opere come Billy Elliot e The Rocketman, il biopic su Elton John. “Come spesso accade, tutto è iniziato da una mail. Scrivere un musical non mi ha mai interessato ma io e Bill abbiamo incontrato Lee Hall e abbiamo parlato. Mi sono ritrovato a pensare che poteva essere una nuova esperienza, interessante e divertente. La vita è meravigliosa di Frank Capra è una storia davvero universale”, ha spiegato l’ex Beatle. “La vita è meravigliosa” è il mio film preferito”, ha dichiarato Lee Hall:”Dargli vita sul palcoscenico è già un privilegio immenso, ma avere a che fare con Paul McCartney è tutta un’altra cosa”. Fonte: Daily Mail.