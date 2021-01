I Pearl Jam se la prendono con i Pearl Jamm. No: non è uno scioglilingua.

I Pearl Jam, quelli veri, quelli di Eddie Vedder e soci, se la sono presa con i Pearl Jamm, quelli finti, la band cover.

“Ci hanno chiesto di cambiare nome al gruppo – racconta Tim Love, chitarrista dei Pearl Jamm – ci hanno chiesto di rinunciare agli indirizzi email, al dominio del nostro sito e ci hanno chiesto di distruggere il nostro merchandising”.

Ma cosa è successo? Non è ben chiaro ma evidentemente ai Pearl Jam non è piaciuta la somiglianza, esagerata, del nome.

O chissà cosa.

La lettera aperta dei Pearl Jamm

“Eddie, Jeff, Stone, Mike, Matt, Boom – si legge in un post su Facebook della cover band – ci avete spezzato il cuore. Conoscevate la nostra tribute band da anni eppure avete atteso che scoppiare una pandemia per mandarci delle lettere intimidatorie da parte dei vostri legali. Questi non sono i Pearl Jam che amiamo”.

Il chitarrista Love ha poi precisato che “mai nessuno è venuto a un nostro show e, arrivato alla fine del concerto, ci è venuto a chiedere di restituirgli i soldi perché si aspettava di veder suonare i Pearl Jam al Garage di Highbury” e che “cambiare il nostro nome ci porterà a dover rimettere in piedi tutte le pagine social, perdendo tutti i follower”.