Naufragato il tentativo di riavvicinamento di Phil Collins e della ex moglie Orianne Cevey

Dopo un divorzio da £ 25 milioni, Phil Collins e l’ex moglie Orianne Cevey avevano deciso di riprovare a vivere insieme ma la reunion è naufragata.

Quando Collins, otto volte vincitore del Grammy, ha sentito che Cevey si era sposata in segreto a Las Vegas con il giovane chitarrista Thomas Bates si è immediatamente trasferito dalla loro casa dicendo agli amici: “Ho chiuso”.

Ora Phil – il cui divorzio con Orianne nel 2008 all’epoca nel Regno Unito è stato un accordo record – se Cevey non lascerà la villa a Miami dove vive con il marito toyboy, emetterà un avviso di sfratto.

Tuttavia sembra che l’ex moglie, designer di gioielli, abbia minacciato di rilasciare affermazioni “imbarazzanti” riguardanti Collins nel caso il batterista non intenda rinegoziare il divorzio.

Phil ora sta provando a Londra e, dopo la fine della pandemia, spera di fare un tour con la sua band Genesis.

Un insider ha detto: “Per Phil la vicenda è spuntata dal nulla. Fino a quando non ha scoperto che si era sposata con un altro, aveva ancora una relazione con Orianne e vivevano insieme a Miami”.

Orianne si spostava spesso Las Vegas, diceva che i viaggi riguardavano la sua attività.

“Poi Phil ha scoperto che si era sposata in segreto.

“Ha lasciato gli Stati Uniti nella prima settimana di settembre. Voleva soltanto scappare. Ha detto: “Ho chiuso”.

“Vive nella casa di Miami con Thomas e non se ne andrà. Ma non è casa sua. Ha persino cambiato i codici d’accesso.

“Per quanto riguarda Phil, la relazione con Orianne è finita.”

La storia tra il musicista e la ex moglie

Orianne e Phil, 69 anni, erano tornati insieme nel 2016 e fino poco tempo fa sembrava andasse tutto bene.

Si faceva chiamare Orianne Collins e aveva anche detto che lei e Phil erano “determinati a sposarsi per la seconda volta”.

Gli amici di Bates, che vive a Delray Beach, in Florida, hanno rivelato che è un musicista in difficoltà, andato a Los Angeles in cerca di successo ma per la pandemia, a marzo è tornato in Florida.

In precedenza, il chitarrista faceva parte di una band chiamata Two Kings con l’amico Max Accetta.

Max, 31 anni, ha detto: “Da quando è tornato in Florida ci siamo sentiti un paio di volta. Mi ha detto che aveva una ragazza ma non avevo idea che avesse sposato Orianne. Mi piace, wow!

“Sono un po’ sorpreso dalla notizia. È sicuramente uno shock pensare che Thomas abbia sposato l’ex moglie di una rock star. Ma buon per lui”. (Fonte: SUN)