Piero Pelù salvato dall’eroina grazie alla musica, l’amore per moglie e figlie: bilancio dei 60 anni (Foto d’archivio Ansa)

Piero Pelù ha compiuto 60 anni. Per l’occasione il Corriere della Sera ha intervistato il cantante diventato famoso coi Litfiba. Pelù ha fatto un bilancio della propria vita, artistica e privata. Ha ammesso che la musica l’ha salvato dall’eroina, che ha inghiottito tante giovani vite negli anni Ottanta.

Piero Pelù e l’eroina

Pelù ricorda gli anni Ottanta, in cui la sua generazione è stata travolta dall’eroina: “E’ stato il nostro Vietnam. Per l’eroina ho perso più di un compagno di band, un fratello, Ringo De Palma. Io la odiavo e mi preoccupa che stia tornando di nuovo e i ragazzi di oggi non sappiano cosa significhi”.

Lui ringrazia la musica per esserne rimasto fuori: “Il solo modo di salvarmi dal mio disagio, dalla mia inadeguatezza, dalla mia ombrosità, dalla mia solitudine e timidezza”.

La moglie, le figlie, la famiglia di Piero Pelù

Poi si passa all’ambito familiare: “Sono fiero di essermi occupato appieno delle mie figlie e artisticamente di non avere mollato mai neanche nei momenti più bui”.

Pelù ha sposato la moglie Gianna Fratta quando lui aveva 58 anni. “Gli auguro altri 100 anni di musica, la stessa che ha suonato fino a oggi e che ha cambiato la musica italiana. Per Piero la musica è vita, lo fa stare bene ed essere felice. Non potrei augurargli niente di meglio”. Questo ha detto la Fratta, parlando con l’AdnKronos.

Anche lei nel mondo della musica – è pianista e direttrice artistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana – la Fratta ama il rock del leader dei Litfiba: “Non è questione di generi, la musica si distingue in quella fatta bene e in quella no, e la sua Piero la canta benissimo, ha una qualità altissima”.