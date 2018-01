Pino Daniele, a Giugliano una scuola dedicata a lui

NAPOLI – A Giugliano, alle porte di Napoli, una scuola verrà intitolata a Pino Daniele. Si tratta del Quinto Circolo Didattico del Comune napoletano, il cui collegio docenti ha avviato l’iter per dedicare la scuola all’artista napoletano perché Daniele “ha saputo diffondere nel mondo la lingua napoletana e la napoletanità”.

I tempi necessari perché il progetto si realizzi, spiega il Mattino, non saranno brevissimi:

Non essendo ancora trascorsi dieci anni dalla morte, infatti, è richiesto – oltre al parere di Comune, Regione e distretto scolastico regionale – anche l’ok dal Ministero dell’Interno. La proposta, arrivata dal dirigente scolastico Giacomo Gerlini, ha subito entusiasmato anche le famiglie che si sono già dette disponibili a raccogliere le firme per accompagnare la richiesta della scuola elementare di via Pigna. Da anni l’istituto ospita un corso di musica e i ragazzi sono appassionati studiosi dei suoi giri di chitarra. L’istituto Diaz di Napoli, dove Pino Daniele si diplomò ragioniere, gli ha intitolato un’aula.