Pino Daniele, il fratello Salvatore Daniele è morto: colpito da un infarto in casa, aveva 56 anni (foto Ansa)

E’ morto Salvatore Daniele, fratello di Pino Daniele, ucciso nella sua casa nel centro storico di Napoli da un infarto a soli 56 anni, come il fratello sei anni fa.

E’ morto il fratello di Pino Daniele, Salvatore Daniele

Salvatore Daniele era stato il volto di Terra Mia, album d’esordio del fratello maggiore uscito nel 1977, che contiene anche la celebre Napule è.

Salvatore Daniele ha sempre vissuto nel centro storico di Napoli, in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel quartiere in cui era cresciuto anche il celebre fratello.

Il fratello di Pino Daniele, Salvatore Daniele, e lo striscione contro Salvini

La casa in cui abitava Salvatore Daniele era quella in cui aveva vissuto anche la madre di Daniele, ed è la stessa dalla quale l’uomo, nel maggio del 2019, aveva esposto una striscione contro la Lega di Matteo Salvini. Salvatore Daniele era dipendente di un consorzio di bacino per lo smaltimento rifiuti.

Anche Pino Daniele morì di infarto

Anche il fratello Pino Daniele era morto di infarto sei anni fa, il 4 gennaio del 2015, nella sua casa di Orbetello, in Toscana.

Arrivato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma dopo vani tentativi di rianimazione era stato dichiarato deceduto alle 22:45 di quel giorno.

Dal 12 al 22 gennaio 2015 l’urna con le ceneri di Pino Daniele è stata esposta nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli per consentire l’omaggio dei cittadini all’artista scomparso. L’urna è stata quindi trasferita nel cimitero di Magliano, in Toscana, per esservi tumulata.