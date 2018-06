NAPOLI – Napoli sotto choc: l’opera eretta in memoria di Pino Daniele ai Quartieri Spagnoli, a Vico Due Porte [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] a Toledo, è stata danneggiata da dei vandali. Lo riferisce il quotidiano Il Mattino.

Nella notte tra lunedì e martedì 5 giugno qualcuno ha tirato giù dal muro l’installazione in polistirolo con l’immagine del cantautore con la sua chitarra e i versi di A me me piace ‘o blues e l’ha lasciata per terra. Un azione compiuta a pochi giorni dal concerto del San Paolo in cui molti artisti ricorderanno il cantautore napoletano.

Grande lo sconcerto tra chi aveva installato quell’opera, come riporta il Mattino: