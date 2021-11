Pino Donaggio: età, moglie, figli, vita privata, canzoni, colonne sonore, carriera del cantautore. Si tratta di uno dei cantautori italiani più longevi e apprezzati, della cui vita artistica si sa molto. Ma quante cose sappiamo della vita privata di Pino Donaggio?

Dove e quando è nato, età e famiglia di Pino Donaggio

Giuseppe Donaggio, in arte Pino Donaggio, è nato a Burano il 24 novembre 1941. Allo stato attuale ha dunque quasi 80 anni ed è del segno zodiacale del Sagittario.

Pino viene da una famiglia di musicisti, che a 10 anni lo spinge a studiare violino al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Continua gli studi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. All’età di 14 anni debutta in un assolo ad un concerto Vivaldi per una radio italiana. Nel 1959, con l’esplosione del rock and roll, l’artista chiude con la carriera classica per debuttare come cantante insieme a Paul Anka.

Moglie e figli: la vita privata di Pino Donaggio

Nonostante la grande fama di cui gode da decenni, non si hanno molte notizie circa la vita privata di Pino Donaggio. Sappiamo però che sua moglie si chiama Rita Cucco ed è di Venezia. La coppia (sposata dal 1966) ha due figli, Cristiano ed Elisabetta, e tre nipotini.

Io che non vivo: canzoni, colonne sonore e carriera di Pino Donaggio

Come cantautore, il suo brano più noto, Io che non vivo (senza te) ha venduto (nelle varie versioni e cover) oltre 80 milioni di copie in tutto il mondo.

Come compositore di colonne sonore ha collaborato, tra gli altri, con registi come Brian De Palma (nel cui lungo sodalizio ha musicato ben sette film, tra i quali Omicidio a Luci Rosse e Vestito per uccidere), Dario Argento e Pupi Avati.

Ecco la discografia di Pino Donaggio:

1962 – Pino Donaggio

1964 – Motivo d’amore

1965 – Pino Donaggio

1971 – L’ultimo romantico

1972 – Immagini d’amore

1973 – È difficile… ma non impossibile… vivere insieme

1976 – Certe volte…

2016 – Lettere

Per quanto riguarda i singoli e le colonne sonore, rimandiamo alla pagina Wikipedia, perché la produzione è troppo vasta.