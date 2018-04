ROMA – Il Popolo della Famiglia, il movimento guidato da Mario Adinolfi, se la prende con J-Ax e il suo nuovo negozio di cannabis legale.

“Vedere un ragazzo così che per business attira a sé i giovani proponendo loro la droga, lo trovo vergognoso – dice Lorenzo Damiano, candidato anche alle recenti Elezioni Politiche nel collegio di Treviso per il Popolo della Famiglia – La nostra società, ormai, è totalmente senza radici, si offre ai ragazzi lo sballo invece di offrire loro una cultura di valori e di sacrificio. La strategia dei potenti è quella che avevamo anticipato alle politiche: vogliono far approvare le loro leggi a tutti i costi. Unioni gay, gender, ora gli stupefacenti. È sotto gli occhi di tutti la direzione in cui sta andando questo mondo. Con la scusa del principio attivo inferiore vogliono mettere in circolo la droga e renderla prodotto di consumo. Ma se io ne compro tanta anche di quella legale non assumo comunque la quantità dello stesso stupefacente considerato ora illegale e dannoso per la salute e l’incolumità dei ragazzi? Ai venditori l’ho chiesto e, seppure strappandolo dai loro denti, lo hanno confermato: gli effetti ci sono. Dalle pupille dilatate, allo stordimento, al ‘rilassamento’. Però, aggiungono, voi dovete portarla a casa chiusa e non consumarla. Capite il controsenso, capite che qualcosa non va? Dovrei comprare droga per tenerla come soprammobile? E perché se non è dannosa? È solo un cavallo di Troia, come la tecnica della finestra di Overton o se preferite come la mela di Biancaneve, che aprirà la strada, in futuro, alla droga legale”.

Gloria Callarelli, altra candidata alle elezioni del 4 marzo per il Popolo della Famiglia, invita J-Ax a Medjugorje:

“D’accordo con Damiano invitiamo J-Ax a venire a Medjugorje. Probabilmente lui ancora non lo sa, ma dentro al suo cuore e animo tormentato si nasconde il desiderio di dare un perché alla vita. Bene: sono sicura che il paesino della Bosnia-Erzegovina sia per lui il luogo ideale. Per curiosità o anche solo per coraggio: accetti la sfida e venga a conoscere Maria, la nostra mamma Celeste. Potrebbe cominciare per lui un cammino diverso fatto di vita, non di morte”.