ROMA – Avete mai sentito parlare di Post Malone? In Italia, questo rapper 22enne è poco conosciuto. Lo stesso però non si può dire degli Usa dove Austin Richard Post, alias Post Malone, che ha da poco pubblicato il suo secondo disco, "Beerbongs and Bentleys", ha piazzato ben nove canzoni nella top 20 in sole due settimane.

Il precedente record apparteneva ai Beatles e risale al 1964: in quell’anno, la più grande band della storia piazzò “solo” sei canzoni nella top 20 nello stesso arco di tempo.

Scrive Dagospia che ha scovato la notizia: