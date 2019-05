ROMA – Povia lancia un appello ai suoi fan su Facebook: “Comprate il mio disco così mi aiutate a pagare la multa da 446 euro”. Il cantante ha pubblicato lo screenshot della sanzione amministrativa presa commentando: “Intanto avrete un disco autoprodotto di 19 brani NON a tavolino (e non è poco). E visto che ho fatto il cameriere è come se vi chiedessi la mancia. E visto che ho fatto il cameriere, è come se vi chiedessi la mancia. In più se lo acquistate a 9 euro su www.povia.net (19 brani), vi regalo il brano ‘Cameriere’ + un video personale per ringraziarvi (lasciate il cell). Il brano ‘Cameriere’ lo potete ascoltare su YouTube #tuttobuono#ogginontornapiù #viviAMO“.

Alcuni follower del cantante vincitore del Festival di Sanremo 2006 l’hanno criticato duramente: “Povia, facciamo così: organizziamo una colletta per pagarti la multa, ma il disco no, ti prego”, gli scrive un utente, “Andà a lavora c’hai mai pensato?”, chiosa un altro. Non si è fatta attendere la sua replica: “Leggo i commenti di chi critica e mi fanno ridere di simpatia; Comunque ste multe sono ingiuste e quindi aiutatemi oppure commentate da utonti che vi voglio bene “. (fonte FACEBOOK)