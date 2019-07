ROMA – Durante il concerto si spoglia, litiga con lo staff (e questo lo hanno visto tutti), avrebbe sputato contro alcune persone e avrebbe dato una testata al buttafuori (secondo gli organizzatori e il Messaggero che ha riportato la vicenda). Questo, almeno secondo il racconto del Messaggero, è la serata di ordinaria follia del rapper Pretty Solero. Serata di ordinaria follia che si è concretizzata durante il concerto di Ketama, Speranza e Massimo Pericolo a Rock in Roma. I tre, Ketama, Speranza e Massimo Pericolo altro non sono che tra i rapper, se così ancora si può chiamarli, più famosi e amati a Roma dai giovani. Anzi. Dai giovanissimi.

Cosa è successo a Rock in Roma?

La vicenda, la vicenda di Pretty Solero al Rock in Roma, bisogna sottolinearlo, non è così chiara.

Lo stesso Pretty Solero, per esempio, ricostruisce i fatti in tutta altra maniera: “Un buttafuori – racconta su Instagram – ha messo le mani in faccia alla ragazza con la quale stavo. E’ scoppiata una rissa. Mi hanno minacciato. Ho avuto voglia di uccidere. Non ho la pistola ma la rimedio facilmente, a casa mia per esempio. Mi hanno chiuso in 10 in una stanza, minacciandomi, dopo che ho difeso una ragazza che è stata schiaffeggiata”.

Accuse che gli organizzatori, come racconta sempre il Messaggero, hanno respinto al mittente.

Come andrà a finire la vicenda? Probabilmente in Tribunale.

