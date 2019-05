ROMA – Grazie al successo del film “Bohemian Rhapsody“, che ha vinto 4 Oscar e avuto incassi record, i Queen sono più ricchi della Queen originale: la regina Elisabetta.

Brian May, Roger Taylor e John Deacon, gli attuali componenti della band, ora hanno un patrimonio totale di circa 445 milioni di sterline. Secondo la Sunday Times Rich List, che dovrebbe essere pubblicata il prossimo fine settimana, il patrimonio personale della regina Elisabetta sarebbe invece di 430 milioni di sterline.

Il biopic Bohemian Rhapsody, uscito nelle sale a ottobre, racconta la storia della band: dall’arrivo di Freddie Mercury nel 1970 al Live Aid nel 1985. Rami Malek ha vinto un Oscar come miglior attore attore protagonista, e nonostante le critiche al film, costato 40 milionni di sterline, definito “karaoke tutto stile ma senza anima” ha incassato 800 milioni di euro in tutto il mondo.

Ciò significa un guadagno eccezionale per il chitarrista May, 71 anni, e il batterista Taylor, 69 anni, consulenti del film, e ciascuno ha aggiunto 25 milioni di sterline al patrimonio, secondo quanto riportato dal Sunday Times. Secondo alcune fonti le royalties del film potrebbero aumentare fino a 70 milioni di sterline per ogni componente della band.

“Avranno enormi profitti poiché Queen Films ha prodotto il film” ha riferito una fonte al Daily Mail. Il bassista John Deacon, 67 anni, non ha più nulla a che fare con la band e non ha partecipato alla prima del film, preferisce uno stile di vita solitario ma tuttavia rimane il quarto azionista della Queen Productions Limited.

Il successo del biopic ha avuto una benefica ricaduta anche su Mary Austin, ex fidanzata di Freddy Mercury, che ha incassato circa 40 milioni di sterline di royalties. Quando il cantante morì lasciò il 25% della sua eredità alla sorella, un altro 25% ai genitori e il restante 50% all’Austin considerata la sua migliore amica. (Fonte: Daily Mai)