MILANO – Sabato sera, a partire dalle 19.10, inizierà il concerto organizzato da Radio Italia “Radio Italia Live”. Ventuno interpreti e autori della musica italiana si esibiranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal Maestro Bruno Santori.

Ecco i cantanti che saliranno sul palco: Annalisa, Biagio Antonacci, Caparezza, Elisa, Fabri Fibra, Giusy Ferreri, J-Ax & Fedez, Gianni Morandi, Thegiornalisti, Le Vibrazioni e Il Volo. L’ospite internazionale sarà Mika. Per la sezione “Radio Italia Rap” ci sarà il meglio del rap, della trap e dell’hip hop italiano, con le esibizioni (in ordine alfabetico) di Achille Lauro, Capo Plaza, Ghali, Nitro e Tedua. Per la sezione “Fenomeni” appariranno i Måneskin, Riki e Thomas.

Sul palco, a presentare il concerto, ci saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel backstage, Marco Maccarini incontrerà i protagonisti della kermesse, mentre Manola Moslehi avrà il compito di raccogliere le emozioni del pubblico.

L’evento sarà trasmesso su Radio Italia Tv.

Il concerto, gratuito, si svolgerà in piazza Duomo a Milano.

Ma, per ragioni di sicurezza, l’accesso in piazza Duomo è limitato a 20.400 persone. Per agevolare l’accesso e il deflusso, Atm ha redisposto un servizio straordinario con potenziamento dei mezzi pubblici e prolungamento degli orari dei parcheggi.

Questi i dettagli: