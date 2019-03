ROMA – Addio a Roger Charlery, più noto come Ranking Roger, cantante prima dei The Beat poi dei General Public, scomparso all’età di 56 anni. Sulla pagina del gruppo e’ stato pubblicato un post per ricordare il musicista. “Ha combattuto e combattuto. Roger era un combattente. La famiglia di Roger vorrebbe ringraziare tutti per il costante supporto in questo periodo difficile”.

Ranking Roger era nato a Birmingham in Inghilterra nel 1963. Lo scorso gennaio si è saputo che gli erano stati diagnosticati due tumori al cervello ed uno al polmone. La scorsa estate aveva avuto un infarto. Dopo gli inizi da batterista punk, partecipò da protagonista alla seconda ondata del revival ska inglese. (fonte Agi)