Rapper DMX ricoverato in terapia intensiva, è gravissimo: “Un’overdose di droga ha provocato attacco di cuore”

Rapper DMX (nella foto Instagram) ricoverato in terapia intensiva a New York: “Un’overdose di droga ha provocato attacco di cuore”

Il rapper DMX è in condizioni critiche all’ospedale White Plans di New York a causa di un‘overdose di droga.

Secondo il sito di gossip Tmz che cita una fonte vicina al rapper, l’overdose è avvenuta a casa sua intorno alle 23:00 di venerdì 2 aprile.

DMX colpito da un attacco di cuore

L’overdose avrebbe innescato un attacco di cuore: DMX (vero nome Earl Simmons), è attualmente ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale White Plains di New York.

La stessa fonte ha detto a Tmz che il rapper cinquantenne sarebbe ora in uno “stato vegetativo“. Tmz cita però anche un’altra fonte che sostiene che il musicista nato ad Harlem abbia “una certa attività cerebrale”.

A fornire per primo la notizia è stato il collega Eric B che ha condiviso in Rete un’immagine di se stesso e di Dmx. Eric B ha chiesto pregare “per mio fratello DMX” ed ha accompagnato la notizia con l’hashtag #DMXhospitalized.

DMX ha lottato per molti anni contro la tossicodipendenza

Come racconta il Sun, DMX ha lottato per molti anni contro la tossicodipendenza e ne ha parlato apertamente nelle sue canzoni. Già nel 2016 venne colpito da un’overdose in un parcheggio di Westchester sempre a New York.

Fortunatamente, un medico era lì e gli somministrò del Narcan, un anti-oppioide usato per invertire gli effetti di un’overdose di eroina.

Il rapper divenne “semicosciente” e venne portato d’urgenza in un vicino ospedale dove venne curato.