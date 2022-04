Renato Zero a settembre sarà al Circo Massimo per quattro serate, il 23, 24, 25 e 30. L’annuncio in Campidoglio durante la presentazione del nuovo disco in uscita, dal titolo Abbi fede.

Renato Zero, pseudonimo di Renato Fiacchini, è nato a Roma il 30 settembre del 1950. Il padre Domenico è poliziotto, la madre Ada Pica infermiera. Trascorre l’infanzia in via Ripetta e l’adolescenza nel quartiere della Montagnola a Roma. Si iscrive all’Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini, che lascia al terzo anno per dedicarsi alle sue passioni: la musica, la danza, il canto e la recitazione. Inizia a lavorare con Rita Pavone e a frequentare il Piper Club prima di travestirsi ed esibirsi in piccoli locali romani, assumendo, come sfida verso i denigratori (“Sei uno zero”, è la frase che si sente ripetere più spesso), proprio il suo pseudonimo.

Quanti dischi ha venduto Renato Zero

Con i suoi 45 milioni di dischi venduti, Il cantante è tra i principali artisti italiani che ha venduto più dischi e detiene anche un record: è il primo e il solo ad essersi aggiudicato il primo posto nelle classifiche italiane ufficiali di vendita per cinque decenni consecutivi.

La carriera di Renato Zero

A 14 anni il cantante ottiene il suo primo contratto, al Ciak di Roma, per 500 lire al giorno. Viene poi notato da Don Lurio. Da qui, la scrittura per il gruppo di ballo I Collettoni, che fa da supporto a una giovanissima Rita Pavone nel suo show serale. La pubblicazione del suo primo 45 giri arriva nel 1967, Non basta sai/In mezzo ai guai, prodotto da Gianni Boncompagni. Vende solo 20 copie ed oggi è ricarcatissimo con quotazioni altissime

A teatro interpreta la parte del venditore di felicità nel musical Orfeo 9. Al cinema lavora come comparsa in alcuni film di Federico Fellini, Satyricon e Casanova, e fa parte del cast della versione italiana del musical Hair con Loredana Bertè e Teo Teocoli.