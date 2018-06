ROMA – Riccardo Marcuzzo, finalista di Amici del 2017, ha fatto preoccupare i fan dopo le sue esternazioni espresse in un’intervista prima e sui social in seguito. Il momento peggiore, tuttavia, sembra passato, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] visto che dopo averle messe offline, le sue pagine social sono tornate attive e il manager Francesco Facchinetti ha lasciato intendere che Riki potrebbe tornare a cantare.

Qualche giorno fa, il cantante 26enne che con gli album Perdo le parole e Mania ha conquistato le classifiche di vendita del 2017, aveva confidato a Vanity Fair: “Prima da fan vedevo solo la parte bella della fama, non capivo, ora sì: devi proteggerti e avere la testa per gestire le forze (…) Sono come un bicchiere colmo d’acqua: ho vissuto così tante cose straordinarie che è difficile che qualcosa mi emozioni tanto. La cosa brutta è che sono un po’ vuoto“.

Parole le sue che sono state preludio di nuovi messaggi inviati ai follower attraverso le stories di Instagram: “Questi due giorni non sono riuscito a provare, ho ancora l’influenza e domani non sarò all’Arena di Verona. In realtà non voglio fare nessun evento se non Piazza del Duomo perché mi sono rotto il c***o”.