ROMA – “Non molliamo. È la nostra passione prima ancora che il nostro lavoro. E finché avremo la forza, continueremo a salire sul palco”.

I Ricchi e Poveri, ovvero Angela Brambati e Angelo Sotgiu, intervistati dalla Stampa, ripercorrono la loro vita insieme e ricordano i componenti del gruppo lasciati per strada, Franco Gatti e Marina Occhiena. E con orgoglio rivendicano: “Gli Abba dichiararono in un’intervista di essersi ispirati a noi”.

Il duo sabato 21 aprile festeggerà i 50 anni di carriera con un concerto al Teatro Colosseo di Torino. Si legge sulla Stampa:

Amici da oltre mezzo secolo, prima ancora che colleghi, hanno dovuto rinunciare al terzo moschettiere: “Sta bene così – dicono – a casa con la moglie e la figlia. Ci manca, ma capiamo la sua voglia di non avere più la valigia in mano”- La morte del figlio 22enne è stato un duro colpo, “però è contento che il marchio Ricchi e Poveri continui con noi due”. Di reunion con Marina Occhiena non si è mai parlato, anche se il rancore è evaporato.