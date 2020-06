Ricky Valance muore a 84 anni: nel 1960 incise “Tell Laura I love her”

ROMA – Il cantante gallese Ricky Valance è morto a 84 anni.

Valance è noto per il brano del 1960 Tell Laura I lve her, brano cantato anche dall’americano Ray Peterson.

L’artista è morto all’età di 84 anni dopo che, tempo fa gli era stata diagnosticata la demenza senile.

Ricky Valance era un nome d’arte: il suo vero nome era David Spencer. Fu il primo cantante uomo del Galles (il secondo in assoluto dopo Shirley Bassey) ad avere un singolo al primo posto in classifica nel Regno Unito, proprio con Tell Laura I Love Her, scrive FanPage.

Dopo aver prestato servizio in Nord Africa con l’esercito britannico per tre anni, aveva cominciato ad esibirsi in club nel nord dell’Inghilterra, prima di ottenere un contratto discografico e incidere Tell Laura I Love Her.

La canzone era stata scritta da Jeff Barry e Ben Raleigh ed era stata già incisa, sempre nel 1960, da Ray Peterson.

Il brano è diventato una hit in 14 nazioni e ha venduto 7 milioni di copie.

Racconta la tragica storia di un adolescente di nome Tommy disperatamente innamorato di una ragazza di nome Laura.

Tommy, per comprare un anello alla sua Laura, partecipa ad una gara automobilistica e muore in un incidente durante una corsa.

Tra le sue ultime parole la frase “dite a Laura che la amo”.

Esiste anche la versione italiana: è “Dite a Laura che l’amo”, incisa da Michele (fonte: FanPage, Youtube).