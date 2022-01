Rihanna è incinta del rapper A$AP Rocky. Si tratta del primogenito della cantante barbadiana. In passato ha avuto tante relazioni sentimentali con personaggi del mondo dello spettacolo ma non era mai rimasta incinta. Tra i suoi ex ricordiamo: Chris Brown, Drake, Karim Benzema e Hassan Jameel.

Rihanna è incinta del primo figlio con il rapper A$AP Rocky

Rihanna è in dolce attesa. La cantante, modella e imprenditrice, 33 anni, è incinta del primo figlio con il rapper A$AP Rocky.

La coppia è stata fotografata mentre a spasso per New York lo scorso fine settimana. I due si tengono mano nella mano sorridenti e Rihanna ha la pancia scoperta e si vede chiaramente una protuberanza.

A$AP Rocky e la storia d’amore con Rihanna: “E’ la persona giusta”

In una delle foto Rihanna e A$AP Rocky passeggiano ad Harlem, il quartiere dove è cresciuto il rapper. Intervistato l’anno scorso da GQ sulla sua relazione con Rihanna, A$AP Rocky l’ha definita l’amore della sua vita. Ha aggiunto anche se si sente molto bene ad avere una relazione amorosa.

“Credo che quando è il momento lo sai – disse a proposito della persona giusta -. E’ lei (Rihanna)”.

Riguardo all’ipotesi di una paternità ha detto che sarebbe un padre incredibile. I due si frequentano dal 2020.