Roberta Faccani chi è, età, vita privata, biografia, carriera, Matia Bazar, suicidio di Franco Ciani

Roberta Faccani, chi è la cantante ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto. Si sa veramente poco della vita privata di Roberta, mentre ci sono più informazioni sulla sua vita professionale: una su tutte, è stata per circa 6 anni la cantante dei Matia Bazar.

Roberta Faccani chi è, età, vita privata, biografia

Roberta Faccani è nata ad Ancona il 1 luglio 1968. E’ del segno zodiacale del Cancro e la sua età attuale è dunque di 52 anni. Per il resto, si sa veramente poco o niente della sua vita privata. La cantante e attrice è molto riservata sulle notizie più intime che la riguardano. Per cui non sappiamo se ha un marito o un compagno, se ha dei figli oppure no.

Qualche informazione in più invece sulla sua biografia. Si è diplomata nel 1995 al Centro Europeo di Toscolano (C.E.T.) di Mogol. All’inizio della sua carriera ha alternato l’attività di cantautrice e attrice a quella di cantante live e tv per numerosi artisti italiani, tra cui Paola Turci, Ornella Vanoni, Adriano Celentano, Mario Lavezzi, Annalisa Minetti. Nel 1990 si classifica seconda al Festival di Castrocaro ed è ospite al Festival Leone d’Oro di Venezia.

Roberta Faccani, carriera e l’esperienza con i Matia Bazar

Roberta Faccani è stata cantante dei Matia Bazar dal 2004 al 2010. Prese il posto di Silvia Mezzanotte. Entrò nel gruppo grazie ai provini. Con i Matia Bazar inciderà tre album e un dvd live. Il debutto in pubblico con i Matia Bazar avviene al Festival di Sanremo 2005, con il brano Grido d’amore, che si classifica al terzo posto nella Categoria Gruppi.

Di quel periodo dirà in seguito: “L’esperienza con i Matia Bazar mi ha dato una grande visibilità, indubbiamente, e mi ha fatto capire come ci si muove nello show business, nei palchi più importanti, ma…”. Ma la storia tra Roberta e i Matia finirà, perché la vocalità della cantante era troppo diversa e troppo “ristretta” nelle sonorità della band. Esigenze artistiche diverse che porteranno a strade diverse.

Per ripercorrere tutta la carriera di Roberta Faccani basta affidarsi alla sua pagina Wikipedia.

Roberta Faccani e il suicidio di Franco Ciani

Anche Roberta fa parte di quegli artisti sconvolti dal suicidio di Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa. Quando Ciani è morto, i due stavano lavorando a un brano da portare a Sanremo (ma poi rifiutato dalla Commissione del Festival:

“Ciani mi ha contattato qualche settimana fa tramite un nostro caro comune amico, Nando Sepe, per prestare la mia voce a un duetto con la giovane cantante lirica Barbara De Santis da lui prodotta. Entusiasti del risultato abbiamo deciso di candidare il brano a Sanremo Big in vista anche di una mia nuova progettualità artistica con il produttore Gianni Testa”.