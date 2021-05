Roby Facchinetti età, altezza, figli, moglie, casa, dove abita, Instagram, vero nome, quale strumento suona. Roby Facchinetti ha legato il suo nome a quello dei Pooh, dei quali fa parte dalle origini. Nella storica band italiana Roby suona e canta. Dal punto di vista artistico, conosciamo praticamente tutto della sua carriera. Ma anche la sua vita privata è molto interessante, andiamo a vederla.

Dove e quando è nato, età, altezza, famiglia, vero nome, biografia di Roby Facchinetti

Roby Facchinetti, il cui vero nome è Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti, è nato a Bergamo il 1 maggio 1944. Dunque, è del segno zodiacale del Toro e attualmente ha 77 anni. La sua altezza dichiarata è di 1,71 metri.

Il piccolo Roby trascorre l’infanzia nel luogo natio, una cascina ad Astino, quartiere periferico di Bergamo. Eredita dalla mamma la passione per la musica classica. Il nonno è compositore e direttore di coro.

Mogli, Rosaria Longoni, figli, nipoti e Instagram: vita privata di Roby Facchinetti

Nel 1970 Roby Facchinetti sposa la prima moglie Mirella Costa dalla quale ha due figlie: Alessandra (oggi stilista, a cui è dedicato l’album omonimo dei Pooh del 1972) e Valentina (1977). Nel 1979 si separa dalla moglie e convive per alcuni anni con Rosaria Longoni, dalla quale ha un figlio, Francesco (cantante e conduttore radiotelevisivo, anche noto come Dj Francesco).

Poi però la storia con Rosaria termina, e nel 1986 Roby conosce Giovanna Lorenzi, che diventerà sua moglie nel 1989. Dalla loro relazione nascono altri due figli: Roberto (1987) e Giulia (1991).

Facchinetti ha in tutto 6 nipoti: Mia, Leone e Lavinia, figli di Francesco, Lorenzo e Alessandro, figli di Giulia e Andrea Francesco, figlio di Valentina.

Roby Facchinetti ha un profilo ufficiale su Instagram, su cui posta immagini della propria vita professionale e anche alcuni scatti della sua vita privata.

Dove abita Roby Facchinetti: la villa di Bergamo e il piano di John Lennon

Roby Facchinetti vive a Bergamo, città alla quale è rimasto molto legato. Della sua villa non abbiamo molte immagini (a differenza della casa del figlio Francesco). Sappiamo che nel 2017 ha subito un tentativo di furto, sventato (come raccontato da Roby stesso) dal genero Juri.

Una curiosità riguarda il pianoforte di John Lennon, o meglio una copia di esso. Roby Facchinetti è l’unico in Italia ad aver ricevuto un modello Steinway & Sons del pianoforte a coda, bianco, che l’ex Beatles regalò a Yoko Ono nel 1971, in occasione del compleanno di lei. La casa produttrice aveva realizzato un’edizione limitata con 100 modelli in occasione del 70esimo anniversario della nascita di Lennon.

Che strumento suona Roby Facchinetti?

Roby è pianista e tastierista dei Pooh. Il primo approccio con la musica avviene prestissimo, all’età di 4 anni quando, a orecchio, comincia a suonare un’armonica a bocca. Seguono lo studio della fisarmonica a 8 anni e del pianoforte a 10. All’età di 11 anni inizia a comporre i primi brani e quest’attitudine lo porterà a far parte di numerosi complessi musicali nella seconda metà degli anni cinquanta e nella prima dei sessanta.