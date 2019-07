ROMA – “Troppe pressioni, mollo tutto”. Così il rapper salernitano Rocco Hunt annuncia a sorpresa su Instagram il suo ritiro dal mondo della musica. Vincitore del Festival di Sanremo 2014 con il brano ”Nu juorno buono”, Rocco Hunt si è sfogato in un lungo post in cui afferma di sentirsi “privato della mia libertà”.

Non è chiaro se faccia riferimento a vincoli discografici o altre imposizioni che lo hanno portato a tali estreme conseguenze: “Sono anni – spiega – che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi. Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica”.

Di qui la decisione: “Adesso non me la sento più di continuare e credo sia meglio lasciarvi con il bel ricordo che avete di me. Per adesso mollo tutto. Purtroppo mi sembra la decisione più onesta da prendere”.

“Siamo cresciuti insieme attraverso la mia musica – continua – e ci siamo emozionati durante i concerti ed io mi sono sempre sentito come se fossi stato nel pubblico con voi. Ovunque sono andato mi avete fatto sentire a casa (per questo vi ringrazio) e spero che per voi sia stato lo stesso – conclude Rocco Hunt – Ma ho creato tante aspettative che non riesco a mantenere”.

Tanti i fan e i colleghi che hanno voluto esprimere la loro vicinanza al rapper. “Rocco è da tempo che ci consociamo ma sei un grande. Prenditi il tuo tempo…ti vogliamo bene”, scrive Francesco Facchinetti. Gli fa eco il cantante Nino D’Angelo che gli chiede: “Ma cosa è successo?”. Infine il sostegno dei Boomdabash: “Fratello esci sta bomba! La musica è di tutti e tutti hanno bisogno della tua musica”. (Fonte: Instagram)