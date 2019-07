Rocco Hunt prima annuncia il ritiro e poi lancia un nuovo album: insulti social dai fan

ROMA – La settimana scorsa aveva pubblicato un post che sembrava annunciare il proprio ritiro, lasciando sgomenti i fan. Adesso si scopre che era solo una frase ad effetto per lanciare un nuovo album. E così Rocco Hunt si è ritrovato coperto d’insulti sui social.

“Mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà”, aveva scritto il rapper partenopeo la settimana scorsa. Un post che assume ora un altro significato.

Infatti su Instagram, dove conta 724 mila follower, il rapper ha pubblicato la copertina del suo nuovo album, intitolato proprio Libertà. “Qualcuno mi disse che rimpiangiamo le cose solo quando siamo in procinto di perderle e che la Libertà la apprezziamo solo quando ci viene tolta. LIBERTÀ, il mio nuovo album, fuori il 30 agosto”, si legge nella didascalia del post, che ha raccolto più di 90 mila like.

L’annuncio del ritiro era arrivato come un fulmine a ciel sereno mercoledì 17 luglio con un misterioso post su Instagram, pubblicato dopo avere cancellato tutte le foto precedenti. “Sono anni che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto – scriveva Rocco Hunt – e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi. Siamo cresciuti insieme attraverso la mia musica e ci siamo emozionati durante i concerti ed io mi sono sempre sentito come se fossi stato nel pubblico con voi. Ovunque sono andato mi avete fatto sentire a casa (per questo vi ringrazio) e spero che per voi sia stato lo stesso. Ma adesso non me la sento più di continuare e credo sia meglio lasciarvi con il bel ricordo che avete di me”.

Il rapper concludeva: “Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica. Ho creato tante aspettative che non riesco a mantenere. Ho sentito il bisogno di sfogarmi con voi e dirvi che per adesso mollo tutto. Purtroppo mi sembra la decisione più onesta da prendere”.

In seguito a questo annuncio sibillino, le risposte di tanti celebri colleghi dell’artista non avevano tardato ad arrivare. Dai Boomdabash a Gigi D’Alessio, passando per Noemi e Benji (di Benji e Fede). Qualche giorno fa il rapper aveva anche pubblicato una storia ringraziando i fan per il sostegno.

E adesso moltissimi utenti hanno criticato quella che sembra essere una trovata pubblicitaria di cattivo gusto: “Tutta sta messa in scena per l’album potevi risparmiartela Rocco, perdi stima così, non ci piace essere presi in giro”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Goffo tentativo di marketing”, “Ha preso in giro tutti”, “Così come ha fatto Marco Carta. Prima lo scandalo per attirare l’attenzione, alcuni giorni dopo uscita dell’ultimo album! Ovviamente era tutto calcolato per sponsorizzare! Hanno paura di vendere poco, non so”, “Ti stimo Rocco… Ma sta sceneggiata per far uscire il tuo nuovo album potevi risparmiartela”, e ancora: “Sì, però l’infarto potevi risparmiarcelo”, “Ma tutto questo ‘spettacolo’ per l’uscita di un album?”, “Questo finto ritiro è una cavolata vergognosa!”, “Sei solo un quaquaraqua”, “Brutta mossa pubblicitaria, dispiace perché potevi aspirare a risultati migliori senza scendere nel patetico”, “Bella promozione, a ritirarsi dovrebbero essere quelli che ti hanno consigliato di farla”. (Fonti: Agi, Instagram)