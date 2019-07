A$AP Rocky, TMZ: “Nel carcere svedese condizioni disumane”

ROMA – A$AP Rocky, il rapper arrestato una settimana fa a Stoccolma, in carcere è detenuto in condizioni inaccettabili. A scriverlo è il sito TMZ. Una situazione, scrive il sito, “spaventosamente inumana con feci scaricate e non ripulite, con cibo orribile e strutture che non sono adatte per gli esseri umani”.

Il rapper era stato arrestato per una rissa in strada.

A$AP Rocky, continua TMZ, è “anche privato del sonno a causa dei rumori molesti provenienti dalla cella accanto e sta dormendo su un tappetino da yoga senza coperte”.

“C’è un prigioniero nella cella successiva – si legge ancora su TMZ – con gravi problemi mentali che sbatte la testa contro il muro di cemento e scaglia le feci in ogni direzione… le feci che non vengono ripulite. L’acqua, ci è stato detto, non è pulita e il cibo non è commestibile… per i primi 5 giorni A$AP Rocky ha mangiato una mela al giorno, e questo è quanto”.

Fonte: TMZ.