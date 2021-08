Rolling Stones, Charlie Watts (80 anni) salterà il tour Usa. Il prossimo tour Usa dei Rolling Stones – previsto in autunno dopo il rinvio causa Covid – perde un pezzo importante. Alla batteria non ci sarà il mitico Charlie Watts. Alla soglia degli 80 anni, ha dovuto dare forfait.

La rivista Variety riferisce di un trattamento sanitario in corso senza specificare cause o decorso della patologia di cui soffre. Fatto sta che per la prima volta il ritmo degli Stones sarà affidato a un altro batterista. Che però va considerato praticamente un membro della band, avendo a lungo collaborato, specie con Keith Richards.

Si spera che la magia resti intatta. Il segreto del sound della più grande band di rock&roll al mondo sta proprio nella specialissima intesa fra Keith e Charlie. Il quale, al contrario di tutte le altre band, segue e non precede la chitarra ritmica di Richards, è la chitarra a dare il la, non la percussione. In quel minimo scarto, in quell’attimo di ritardo di Watts, risiede il carattere di quel suono inimitabile, il sigillo del loro stile.

Al suo posto l’amico Steve Jordan

Riuscirà Steve Jordan a mantenerlo intatto? Di sicuro Charlie è tranquillo e si fida ciecamente, mentre Keith scalpita e Mick si rilassa tra Sicilia e Toscana.

“Per una volta dovrò restare fermo almeno per un po’. Sto lavorando duro per rimettermi completamente in forma, ma oggi mi sono trovato costretto ad ascoltare i consigli dei medici ed esperti, secondo i quali questa cosa porterà via un po’ di tempo.

Dopo tutte le sofferenze patite dai nostri seguaci a causa del Covid non mi andava l’idea che coloro i quali avevano acquistato i biglietti dei concerti fossero infastiditi da un altro rinvio, o addirittura una cancellazione. Ho quindi chiesto al mio grande amico Steve Jordan di sostituirmi”.