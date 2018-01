ROMA – Romina Power, durante un concerto a Berlino, conferma il prossimo ritiro di Al Bano. “Siamo alla fine” ha detto Romina confermato le indiscrezioni. Al Bano lascerà le scene entro il 2018.

Romina si stava esibendo proprio con Al Bano a Berlino. Uno dei tanti concerti in giro per il mondo.

I due si sono esibiti in Germania con uno show che come sempre ha regalato emozioni ai fan. Ma in tanti hanno notato un ritrovato affiatamento tra i due. Una complicità che è stata sottolineata da alcuni scanbi di battute tra i due cantanti che hanno riacceso le speranze dei fan che vorrebbero anche una loro reunion sotto il prfilo sentimentale.