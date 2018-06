ROMA – Sembra ormai definitiva la rottura tra Fedez e il suo pupillo Fabio Rovazzi. L’assenza di quest’ultimo al concerto di San Siro dove i suoi talent scout, Fedez e J-Ax, hanno celebrato la fine del loro sodalizio artistico, sembra confermare le indiscrezioni di queste settimane. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ quanto si legge nella rubrica Le chicche di gossip della rivista Chi:

“Non una dedica, un like o un video postato – osserva il settimanale – In occasione del concerto degli ex amici e colleghi Fedez e J-Ax, a San Siro, Fabio Rovazzi si è mostrato sempre più lontano dai suoi talent scout. Come avevamo anticipato su “Chi”, la rottura è netta. Rovazzi, inoltre, ha smesso di seguire Fedez sui social, ma sulla sua pagina Facebook c’è ancora il nome dell’etichetta dei due rapper, la Newtopia. Una disputa che troverà soluzione, presto, nelle aule legali”.

Rovazzi, divenuto celebre col brano “Andiamo a comandare“, prodotto da Fedez, da tempo sarebbe arrivato ai ferri corti col rapper. Da settimane si parla di una separazione artistica e pure legale, dal momento che i due sarebbero già ricorsi agli avvocati. Attualmente non si seguono più nemmeno sui rispettivi social e Rovazzi non ha accennato neppure un messaggio di auguri all’ex amico per la nascita del piccolo Leone, avuto con la compagna Chiara Ferragni.