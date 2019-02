ROMA – Il rapper “Salmo” accusa “Fedez” di aver prodotto alcune magliette simili alle sue. Cosa è successo? E’ successo che in questi giorni è uscito il nuovo album di “Fedez“, “Paranoia Airlines”. Album accompagnato, come è normale che sia, da molte iniziative di marketing. Tra le tante iniziative è stata lanciata anche una collezione “The Ferragnez” per Diesel con felpe, magliette, cappellini e gadget vari che il rapper ha deciso di regalare a chi acquista il suo album.

“Salmo” sostiene che alcuni disegni presenti su felpe e magliette della “Paranoia Airlines” sono molto simili a quelli presenti sul suo merchandising ufficiale. Il rapper ha pubblicato anche alcune foto per far notare la somiglianza.

“Zio – ha risposto “Fedez” – guarda questo è il mio Merchandising per San Siro di giugno…il tuo è di novembre. Comunque pace e bene a te e tutti quelli che ogni giorno non perdono occasione per voler litigare con me a caso. Ps: Paranoia Airlines l’ho annunciato a ottobre…il tuo merchandising è di novembre. Sinceramente pensi che abbia copiato il tutolo del mio disco a (lavorato per un anno) pensando al tuo merchandising uscito a novembre…Io continuo a farmi i c***i miei. Comunque attendiamo il prossimo”.