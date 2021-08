Salmo, concerto gratuito in Sardegna oggi venerdì 13 agosto: non si sa dove e a che ora (Foto da Instagram)

Salmo in concerto gratuito in Sardegna oggi venerdì 13 agosto 2021. In Sardegna sì, ma non si conosce ancora né il luogo esatto né l’orario esatto dell’evento.

Il rapper sardo ha deciso di fare un regalo ai suoi conterranei e lo ha annunciato da tempo. Poi ha annunciato la data ma non i dettagli. Quelli verranno resi noti sui social il giorno stesso del concerto.

Salmo, concerto gratuito in Sardegna

Questo il messaggio postato sui social di Salmo qualche tempo fa: “Organizzeremo un concerto gratuito per chi non è potuto venire ieri [al Water World Music Festival] e una raccolta fondi su Internet per aiutare queste persone. Non so quando potremo fare il live e se ce lo permetteranno, ma noi lo faremo ugualmente. Sono disposto a farmi arrestare pur di suonare dal vivo”.

Salmo annuncia il concerto in Sardegna venerdì 13 agosto

Questo il messaggio postato l’11 agosto: “Ci siamo, venerdì 13 agosto live gratuito in Sardegna. Vi comunicherò città e orario il giorno stesso dell’evento. Non mancate”.

Salmo è originario della Sardegna, ma ha fatto fortuna lontano dalla sua terra. Si è trasferito infatti a Milano ed è qui che ha cominciato a cantare, fino a raggiungere il successo. I suoi video hanno milioni di visualizzazioni su YouTube.