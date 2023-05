Venerdì 23 giugno 2023 si terrà a Roma la nona edizione del San Lorenzo Blues Festival. Una giornata di musica originale di band e artisti che gravitano nel quartiere romano di San Lorenzo. Il Festival è completamente auto organizzato e autogestito dai musicisti che lo animano, senza alcuna sponsorizzazione istituzionale o privata e l’ingresso è gratuito. Quest’anno è stato lanciato un crowdfunding per coprire le spese di organizzazione e i compensi per i musicisti: qui tutte le informazioni su donazioni e ricompense. A fronte di contributi minimi è possibile ricevere la maglietta del San Lorenzo Blues Festival, una fascetta o anche pre-acquistare una birra con salta-fila per la serata. Il tutto con diverse formule di pacchetti che potete consultare qui. Qui invece la pagina social dell’evento.

La storia del San Lorenzo Blues Festival

Il Festival è caratterizzato dalla proposta di brani prevalentemente originali, di matrice blues e dalla jam session finale improvvisata con tutti i musicisti che hanno preso parte alla serata, che negli anni è diventata un marchio di fabbrica di questo evento. Le edizioni passate del Festival hanno visto la partecipazione di decine di artisti, tra cui i Fleurs du Mal (organizzatori dell’evento, soprattutto nella figura del leader Stefano Iguana), i Supawai John, i Red Wagons, i Big Lebowski Blues Family, Spookyman, i Gritmoaners (dall’Olanda), Peter Lavell (dall’Olanda), i Mojo Workers, i ManCon Blues Duo e tanti altri. La line up di quest’anno non è ancora stata resa ufficiale, e potrebbe in parte dipendere dall’esito del crowdfunding. Le edizioni più recenti del Festival hanno avuto un’ottima risposta di pubblico, attirando ogni volta centinaia e anche migliaia di persone: risultato non scontato per una serata di blues originale organizzata dal basso e senza sponsor.

Il crowdfunding e le info per la nona edizione

Tutti ottimi motivi, questi, per sostenere l’organizzazione del Festival attraverso il crowdfunding. Gli organizzatori assicurano che comunque la serata si terrà, a prescindere dal raggiungimento dell’obiettivo del crowdfunding, ma certo sarebbe enormemente più semplice con il sostegno economico da parte del pubblico.

Il San Lorenzo Blues Festival si svolgerà venerdì 23 giugno 2023 al Giardino Verano – Piazzale del Verano (quartiere San Lorenzo), a partire dalle ore 20, con ingresso gratuito. Si alterneranno sul palco dalle quattro alle cinque band, con una jam session finale a cui parteciperanno tutti gli artisti della serata. Appena sarà possibile ufficializzarla, verrà presto pubblicata la lista delle band che saliranno sul palco per questa nona edizione.