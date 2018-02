ROMA – Per i bookies i favoriti del Festival di Sanremo 2018 sono Fabrizio Moro e Ermal Meta che cantano in coppia il brano “Non mi avete fatto niente”. Il duo è quotato a tre. Al secondo posto c’è invece Ron, che viene dato a 6: l’ex vincitore di Sanremo presenta una canzone che non può passare inosservata, perché scritta dal compianto Lucio Dalla, “Almeno pensami”. A seguire, nella classifica dei bookmaker figurano Mario Biondi a 7.50 e Noemi a 9, mentre all’ultimo posto ci sono i Decibel, il cui frontman è Enrico Ruggeri, ma anche Red Canzian e Luca Barbarossa a 33.

Tra le “Nuove proposte” il favorito per gli scommettitori è Ultimo con il brano “Il ballo delle incertezze”, dato a 2, poi Modimbi a 3, Leonardo Monteiro a 4. Ultimi posti per Giulia Casieri e Lice Caroli, entrambe a 9. Le scommesse però non riguardano solo la gara tout court, ma anche l’audience.

I “Campioni” in gara sono 20: