Willie Peyote insulta Ermal Meta e Francesco Renga, poi chiede scusa

Arrivano le scuse di Willie Peyote a Ermal Meta e Francesco Renga: “A volte dovrebbero spegnermi il microfono”, dice il cantante. Willie Peyote aveva infatti insultato Ermal Meta per la scelta di cantare Caruso nella serata della cover a Sanremo 2021 proprio nel giorno del compleanno di Lucio Dalla. Poi aveva avuto qualcosa da ridire sul modo di cantare di Francesco Renga.

Le scuse di Willie Peyote a Ermal Meta e Francesco Renga

Attraverso alcune stories Instagram Willie Peyote ha dichiarato di aver già risolto personalmente con uno dei due colleghi. “Ci tenevo a mettere il punto su determinate questioni che sono venute fuori in questi giorni. Ho fatto passare un po’ di tempo, ci tenevo ad essere lucido – dice Willie Peyote -. Ci tengo a specificare che, però, con i diretti interessati mi sono già fatto vivo domenica mattina, appena sono stati resi pubblici i video del programma su Twitch. Con alcuni ho già chiarito, con altri spero di farlo nei prossimi giorni”.

“Mi rendo conto che alcune frasi – prosegue – non sono proprio delle uscite felici e quindi è giusto che quando dici una minchiata è giusto che la gente te lo faccia notare. So di essere una testa di cazzo e di essermi lasciato sfuggire, tra l’altro con le parole peggiori possibili, determinati commenti che potevo risparmiarmi. Sono stati detti nell’ambito di un programma con amici, comici, che voleva commentare Sanremo con un fare goliardico, come se fossimo a casa”.

La replica di Ermal Meta a Willie Peyote

Ermal Meta aveva replicato a Willie Peyote accusandolo di falsità visto che poteva muovere certe accuse di persona e non tramite un’intervista. I due si sono infatti incontrati dietro le quinte dell’Ariston ma Willie Peyote non gli aveva detto nulla.

Silenzio invece da parte di Francesco Renga che dopo l’ultima esperienza a Sanremo, si è praticamente defilato. In suo aiuto è però sceso l’ex compagna Ambra Angiolini: “Gli altri fanno i parac*** o ca**no sui microfoni, ma quello che esce dalla sua bocca è l’unica cosa che puzza”. Peyote infatti aveva detto che Renga aveva cag***o sul microfono”.