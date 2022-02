Sanremo 2022, Ana Mena canta la sua ““Duecentomila ore” e viene accusata di aver plagiato la canzone “Amandoti” di Gianna Nannini. A riconoscere una forte somiglianza tra le due canzoni sono stati diversi spettatori.

“Duecentomila ore” è stata scritta da Rocco Hunt

“Duecentomila ore” è stata scritta da Rocco Hunt ed almeno per il momento si è piazzato per ultimo. La canzone sarebbe troppo simile a “Amandoti”.un brano del 2004 che Lindo Ferretti scrisse per Gianna Nannini.

Ana Mena accusata di plagio: almeno per ora nessuna risposta dalla cantante

Nessuna risposta ufficiale è arrivata, almeno per ora, dalla concorrente. Mettendo tuttavia i due brani a confronto si nota una certa somiglianza in alcune note e nel ritornello. Ma l’ipotesi che si tratti di plagio è però piuttosto remota.

Ecco i due brani a confronto. Il primo è “Amandoti”.

Il secondo “Duecentomila ore” di Ana Mena: