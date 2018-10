MILANO – Fedez e Chiara Ferragni potrebbero arrivare anche al Festival di Sanremo. Non in qualità di conduttori, ma di ospiti. Secondo quanto scrive il settimanale di gossip Chi, infatti, il direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni starebbe pensando di invitare il rapper milanese come super ospite. La blogger cremonese arriverebbe quindi al Teatro Ariston in qualità semplicemente di accompagnatrice del marito.

Al momento a queste indiscrezioni lanciate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini non sono arrivate conferme ufficiali: sono molte, del resto, le voci che circolano sulla sessantanovesima edizione del Festival della Canzone italiana. Tra le altre, quelle su chi affiancherà Baglioni nella conduzione della kermesse: i nomi più accreditati sono quelli delle attrici Paola Cortellesi e Miriam Leone. Mentre la conduzione di Sanremo Giovani potrebbe essere affidata a Rovazzi e Pippo Baudo.

Sembrano invece quasi certe le partecipazioni di Eros Ramazzotti e Marco Mengoni, che presenterà il suo nuovo album in uscita il 30 novembre e il tour in partenza ad aprile.

Sempre Chi nelle scorse settimane aveva parlato della possibile partecipazione al Festival tra i big in gara di Loredana Bertè, artista molto gradita a Baglioni. Ma per le eventuali conferme bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo.