Sara Tommasi torna a far parlare di sé. In uscita il videoclip di Vis a Vis

Sara Tommasi, nei mesi scorsi, ha registrato un brano di musica elettronica, che si intitola “Vis a Vis” con i Luci da Labbra e, un intervento, di Sciarra.

Il brano – in uscita, contestualmente, al videoclip – sarà pubblicato su YouTube, oltre che destinato al settore radiofonico e le varie piattaforme digitali.

Il luogo scelto come location è molto ambizioso trattandosi, addirittura, di Sanremo!!

Ma ciò che avrà, di sicuro, il maggior impatto mediatico sarà l’outfit scelto da Sara che poserà con un abito da sposa dell’Atelier Paola D’Onofrio alla guida di una Mercedes messa a disposizione dalla Concessionaria Barbuscia di Pescara.

Antonio Orso, manager della Tommasi, ci comunica che Sara, ormai da tempo, si è lasciata alle spalle un brutto periodo della sua vita e si sta dedicando, con forza e vitalità a progetti sempre nuovi e ambiziosi.

Dal suo account Instagram, infatti, è possibile notare anche come gli stessi fan si siano accorti della sua rinascita professionale ma, soprattutto, personale. La voglia di rinascita artistica, poi, ha fatto sì che nascesse questo progetto.

L’incontro con i Luci da Labbra

Ha conosciuto i Luci da Labbra, casualmente, ascoltando la radio. Da lì a poco l’incontro presso il loro studio e il brano “Vis a vis”.

I Luci da Labbra, a maggio 2019, escono con il loro primo singolo “L’amore è una Hit” (3menda dischi – edizioni

musicali: Universal – Foolica – Sputnik) feat. Leo Pari (tastierista dei Thegiornalisti).

Ma chi sono? Loro sono un misterioso e mascherato duo umbro che si fa chiamare Luci da Labbra, appunto.

Dal loro debutto, il 25 aprile 2019, al Ralf in Bikini, si sono susseguite numerose date del loro Luci da Tour.

Hanno partecipato ai più importanti festival italiani come il Core Festival di Treviso, il Sounds Best Summer Festival a Frosinone come supporter di Fedez, al Riverock Festival con gli Ex Otago e al Radical Sheep Music Fest aprendo a Giorgio Poi.

Hanno chiuso la tournée estiva al Teatro India di Roma nella data finale del Leo Pari Summer Tour.

La collaborazione di Sciarra

Oltre a Luci da Labbra vi è un intervento, nel brano, anche di Sciarra, trapper originario della Basilicata, conosciuto per un brano registrato con Eva Henger, trasmesso sia in Mediaset, a Pomeriggio Cinque che in Rai a Detto Fatto.

Ebbene proprio in questi giorni si stanno ultimando i preparativi per dare il via alle riprese del Videoclip, affidato a RS Production di Riccardo Santovito e con la collaborazione del giornalista Carlo Ferrajuolo.